Die Jevenstedter A-Junioren um Fynn Hogrefe (rechts, im Spiel der Herren gegen den TSV Heiligenstedten) treffen in ihrem Finale auf den Eckernförder SV. Foto: Joachim Hobke

Jugendfußball Drei Teams in fünf Finals des Kreispokals: Wie viele Titel kann der TuS Jevenstedt holen? Von Joachim Hobke | 26.05.2023, 15:55 Uhr

Für viele Nachwuchs-Fußballer dürfte der Pfingstmontag (29. Mai) der bisher größte Tag in ihrer Karriere sein. In gleich fünf verschiedenen Altersklassen wird auf dem Sportplatz in Gettorf um den Kreispokal gekämpft.