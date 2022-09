Der 17-jährige Julian Euler hat sich in der Männer-Landesliga auf Anhieb in die Mannschaft der HSG Holsteinische Schweiz eingefügt. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Handball-Landesliga Warum die jungen Spieler für die HSG Holsteinische Schweiz immer wichtiger werden Von Steffen Schulz | 30.09.2022, 10:15 Uhr

Die jungen Spieler drücken dem Spiel der HSG Holsteinische Schweiz in der Handball-Landesliga den Stempel auf. Das soll auch gegen die HSG Mönkeberg-Schönkirchen II so sein, auch wenn am Samstag, den 1. Oktober mit Tamino-Eliano Stöcker vermutlich einer der Leistungsträger fehlen wird.