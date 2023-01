Der eine oder andere Athlet musste während des Rennens aufgeben. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Ergometerrudern in Rendsburg Darum mussten sich gleich mehrfach Athleten auf der Bühne der Nordmarkhalle übergeben Von Joachim Hobke | 15.01.2023, 14:00 Uhr

Nicht jeder teilt seine Kräfte bei den Norddeutschen Meisterschaften in der Nordmarkhalle richtig ein. Doch am Ende ist alles nicht so dramatisch. Am Start waren mit Benjamin Reuter und Judith Guhse auch ein Weltrekordler und eine Vizeweltmeisterin aus Rendsburg.