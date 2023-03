Der spätere Torschütze Jesper Görtz lässt Maximilian Sergio Musci mit einer Körperdrehung ins Leere laufen. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Oberliga 2022/23 - mit Video Jesper Görtz sorgt für den Oldenburger Punktgewinn gegen Bordesholm Von Harald Klipp | 26.03.2023, 18:32 Uhr

Fußball verkehrt am Schauenburger Platz in Oldenburg. Der Oldenburger SV hatte lange fast ausschließlich in der Defensive zu tun, und der TSV Bordesholm übte heftig Druck auf die Gastgeber aus, die die ersten 45 Minuten mit Glück ohne Gegentor überstanden.