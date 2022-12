Erhielt ein Extralob vom Trainer: Michael Dünnes (rotes Trikot). Foto: Joachim Hobke (Archiv) up-down up-down Jugend-Basketball-Bundesliga Junior Twisters gewinnen in Kassel - aber Coach Felix Thießen ist nicht ganz zufrieden Von Joachim Hobke | 12.12.2022, 18:07 Uhr

Der Rendsburger Nachwuchs kehrt mit einem 79:70 im Gepäck aus Hessen zurück. Am Sonntag (18. Dezember) geht es im letzten Spiel des Jahres gegen einen Gegner, den der Twisters-Coach am Ende ganz vorne in der Tabelle sieht.