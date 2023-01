War mit dem Auftritt seiner Junior Twisters unzufrieden: Rendsburgs Trainer Felix Thießen. Foto: Torge Meyer up-down up-down Jugendbasketball-Bundesliga Playoffs in weiter Ferne: Darum gehen die Junior Twisters Rendsburg in Münster unter Von Torge Meyer | 23.01.2023, 18:00 Uhr

Nach der fünften Niederlage in der JBBL ist der anvisierte Platz 2 bereits sechs Punkte entfernt. Am kommenden Sonntag (29. Januar) ist der ACT Kassel zu Gast in der Herderschule und bringt den Topscorer der Liga mit.