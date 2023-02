Nach WM-Bronze bei der U20 geht es für die Aukrugerin Janne Ohrt jetzt in der Frauenkonkurrenz weiter. Foto: Kai Peters up-down up-down Leichtathletik/Stabhochsprung Neuer Verein, neue Ziele: Aukrugs Janne Ohrt hat „richtig Bock“ auf die „Norddeutschen“ Von Torge Meyer/Rüdiger Müller | 02.02.2023, 16:21 Uhr

Die ehemalige Athletin des MTSV Hohenwestedt will bei den Norddeutschen Hallen-Meisterschaften in Neubrandenburg für den MTV Lübeck hoch hinaus. Es deutet sich ein Dreikampf an.