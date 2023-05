Titelverteidigerin Janet Maas (36) gewann auf der Oldenburger Stute „Belcanta“ die Dressurreiterprüfung Kl. M* in Osdorf. Im Interview mit shz.de spricht sie über ihre Leidenschaft zu Pferden, ihre Erfolge und die Zucht. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Dressur-Meisterin aus dem Altkreis Erfolgreiche Reiterin und Züchterin Janet Maas: „Ich lebe meinen Traum mit den Pferden“ Von Klaus-Dieter Tüxen | 23.05.2023, 14:41 Uhr

Seit 20 Jahren gehört die 36-Jährige zu den besten Amazonen in Schleswig-Holstein. Gerade erst verteidigte sie ihren Titel in Osdorf. Im Interview spricht sie über ihre Reit-Passion und verrät, wie sie in der Zucht die erfolgreichen Turnierpferde formt.