Am Mittwochabend spielte der ESV von Trainer Maik Haberlag noch vor 500 Zuschauern in Barkelsby im Kreispokal. Sonntag in der Oberliga geht es nun zum SV Eichede. FOTO: Stefan Gerken up-down up-down Sport im Altkreis Eckernförde Darum ist der ESV schon wieder oben dabei – Golferinnen spielen bei der DM in München Von Stefan Gerken | 19.08.2022, 17:50 Uhr

Der Eckernförder SV konnte die Form der vergangenen Saison, in der nahezu alles gelang, erfolgreich rüber retten. Die Fußballer von Trainer Maik Haberlag haben sich wieder oben einsortiert und stehen in Eichede vor einer Bewährungsprobe. Auch in anderen Sportarten stehen hochklassige Events an.