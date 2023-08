Mattis Potratz gehört jetzt fest zum Kader der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz. Foto: 54° / John Garve up-down up-down 3. Handball-Liga Wie sich die HSG Ostsee vor der Saison 2023/24 verändert hat Von Steffen Schulz | 01.08.2023, 09:44 Uhr

Den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga hat die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz in der vergangenen Saison schon frühzeitig geschafft. Das hat sich die HSG auch für 2023/24 vorgenommen. Sie will das Ziel mit neuem Trainer und einigen Neuzugängen erreichen.