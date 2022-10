Abwehrchef Hannes Grunwald wird der HSG Holsteinische Schweiz vermutlich beim Auswärtsspiel in Preetz fehlen. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Handball-Landesliga HSG Holsteinische Schweiz will ihre Siegesserie beim Preetzer TSV fortsetzen Von Steffen Schulz | 08.10.2022, 10:19 Uhr

Die HSG Holsteinische Schweiz steht in der Handball-Landesliga ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze. Am Sonntag, den 9. Oktober wartet ab 17 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Preetzer TSV in der Blandfordhalle ein schwerer Brocken auf das Team von Trainer Mario Acimovic.