Mannschaftskapitän Hannes Grunwald steuerte zuletzt in Bad Bramstedt neun Tore, darunter diesen Siebenmeter, zum Unentschieden bei. Foto: Harald Klipp up-down up-down Handball-Landesliga Süd HSG Holsteinische Schweiz will Aufstieg und Titel feiern Von Harald Klipp | 03.05.2023, 17:07 Uhr

Die HSG Holsteinische Schweiz bestreitet am Freitag, den 5. Mai ab 20 Uhr in der Eutiner Sieverthalle ihr letztes Heimspiel der Saison in der Handball-Landesliga. Gegner für das Meister- und Aufsteigerteam ist die HSG Wagrien.