Handball-Regionsliga Süd/Ostsee Warum es im Angriff der HSG Holsteinische Schweiz II noch hakt Von Steffen Schulz | 17.10.2023, 16:45 Uhr Robin Phillip Morris ist Top-Torschütze der HSG Holsteinische Schweiz II, traf in vier Spielen 36 Mal. Gegen den MTV Lübeck II erzielte er elf Tore. Foto: Hannah Schmütz

In der vergangenen Saison hatte die HSG Holsteinische Schweiz II den Sprung in die Landesliga nur knapp verpasst. Jetzt peilt Trainer Chris Schneider einen Mittelplatz in der Süd/Ostsee-Liga an. Doch er musste einen schwachen Saisonstart verkraften.