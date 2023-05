Trainer Chris Fabian Schneider wird seine Mannschaft auch in der Aufstiegsrunde emotional begleiten. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Aufstiegsturnier in Plön Wie die HSG Holsteinische Schweiz II doch noch in die Landesliga aufsteigen könnte Von Harald Klipp | 31.05.2023, 17:57 Uhr

Damit hatte bei der HSG Holsteinische Schweiz kaum jemand gerechnet. Die zweite Herrenmannschaft darf an einem Aufstiegsturnier für die Landesliga teilnehmen und könnte so den Aufstieg in die sechsthöchste Liga schaffen.