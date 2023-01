Die männliche B-Jugend der HSG Holsteinische Schweiz ist ein Mix aus B- und C-Jugendspielern. Foto: Steffen Schulz up-down up-down HSG Holsteinische Schweiz Ein Jugend-Handballteam voller Unterschiede Von Steffen Schulz | 31.01.2023, 16:53 Uhr

Die HSG Holsteinische Schweiz hat in der B-Jugend aus der Not eine Tugend gemacht: Weil die HSG zu wenig Handballer in der männlichen C-Jugend hat, spielen die in der B-Jugend mit. Die U17 wurde daher in der Regionsliga gemeldet, wo das Team an der Tabellenspitze steht.