Handball-Landesliga Darum waren die HSG Gettorf/Osdorf und Dänischenhagen mit dem Remis so unzufrieden Von Stefan Gerken | 18.09.2023, 17:33 Uhr Die beiden besten Feldspielerinnen ihrer jeweiligen Teams im Duell: Hier setzt sich Dänischenhagens 13-fache Torschützin Katharina Koch (am Ball) gegen Nina Wölki (li.) von der HSG Gettorf/Osdorf durch. Rechts versucht auch noch Beeke Jessen zu stören. Foto: Markus Schinke up-down up-down

Aufsteiger MTV Dänischenhagen führte zur Pause mit vier Toren, was aber viel zu wenig war. Eine Vorentscheidung wäre frühzeitig möglich gewesen, doch so kam die HSG zurück ins Spiel und hatte in einer Szene ganz besonders großes Pech.