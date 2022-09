Torwart Thore Kjell Buszek hatte großen Anteil am Sieg der HSG Holsteinische Schweiz gegen den ATSV Stockelsdorf. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Handball-Landesliga Torwart Thore Kjell Buszek ist der Rückhalt der HSG Holsteinische Schweiz Von Harald Klipp | 18.09.2022, 19:23 Uhr

Die Lust auf Handball war am Freitagabend in der Eutiner Sieverthalle zu greifen. Die Zuschauer strömten voller Vorfreude in die Halle – und wurden beim Landesliga-Spitzenspiel der beiden SH-Liga-Absteiger HSG Holsteinische Schweiz und ATSV Stockelsdorf nicht enttäuscht.