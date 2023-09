Fußball-Landesliga Holstein Kai Hahn soll dem Angriff des TSV Pansdorf gegen Preetz frische Impulse geben Von Volker Schinkewitz | 08.09.2023, 12:02 Uhr Foto: Volker Schinkewitz

Der TSV Pansdorf empfängt am Sonnabend, den 9.September um 14 Uhr in der Fußball-Landesliga Holstein den Preetzer TSV. Nach zuletzt zwei Niederlagen will Pansdorf mit einem Sieg an den guten Saisonstart anknüpfen.