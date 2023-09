Handball SH-Liga Wie sich die HSG Holsteinische Schweiz auf den TSV Sieverstedt vorbereitet hat Von Harald Klipp | 15.09.2023, 11:31 Uhr Basti Potz (links) war in Bredstedt mit sechs Toren erfolgreichster Torschütze der HSG Holsteinische Schweiz. In der Mitte lauert Hannes Grunwald auf das mögliche Anspiel. Foto: Harald Klipp up-down up-down

Die HSG Holsteinische Schweiz serviert ihren Fans im ersten Heimspiel in der SH-Liga gleich ein sportliches Schwergewicht. Am Sonnabend, den 16. September stellt sich ab 18 Uhr Oberliga-Absteiger TSV Sieverstedt in der Eutiner Sieverthalle vor.