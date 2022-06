FOTO: privat Deutsche Badmintonmeisterschaften der Altersklassen O35 bis O75 Heike und Thomas Bunn bringen vier Medaillen mit Von Harald Klipp | 03.06.2022, 12:03 Uhr

Heike und Thomas Bunn sind im Badminton in der Altersklasse O60 in der deutschen Spitzenklasse zu finden. Dass sie nicht verlernt haben, haben sie bei den Titelkämpfen in Solingen unter Beweis gestellt.