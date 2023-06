Alle Teilnehmer erhielten neue Trikots und Hosen. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Handballcamp in Fockbek Die Stars des THW Kiel fehlten, der Nachwuchs der HSG FONA hatte trotzdem Spaß Von Gero Trittmaack | 18.06.2023, 14:45 Uhr

27 C- und D-Jugendliche nahmen am Trainingscamp des THW Kiel in Fockbek teil. Spieler wie Patrick Wiencek oder Domagoj Duvnjak waren zwar nicht da, ein Hauch von THW wehte aber dennoch durch die Bürgermeister-Schadwinkel-Halle.