Für Kreisläuferin Nina Wölki ist vor allem der kühle Kopf und die mentale Stärke ein wichtiger Erfolgsfaktor in dieser Saison bei der HSG Gettorf/Osdorf. Ausgerechnet einen Spieltag nach dem erfolgreichen Klassenerhalt gab es für das Team in Kronshagen aber eine böse Packung. „Ernten jetzt die Früchte" Drei Spielerinnen erklären den Erfolg der HSG Gettorf/Osdorf in dieser Saison Von Sascha Hamann | 30.01.2023, 18:25 Uhr

Mit dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt, konnte die Damenmannschaft der HSG Gettorf/Osdorf bereits frühzeitig ihr großes Saisonziel erreichen. Doch was macht das Team, welches in Kronshagen vergangenen Spieltag aber unter die Räder kam, so stark? shz.de fragte in der Mannschaft nach.