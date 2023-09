Handball-Oberliga der Männer Das nächste Duell für Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg mit einem Topteam Von Björn Carstens | 22.09.2023, 15:51 Uhr In der vergangenen Saison behielten die Westerrönfelder um Niklas Ranft (rotes Trikot) in der heimischen Heidesandhalle mit 38:31 die Oberhand gegen den TSV Hürup. Foto: Joachim Hobke up-down up-down

Die HSG peilt am Sonntag (24. September, 16.45 Uhr) in heimischer Halle gegen den TSV Hürup den ersten Saisonsieg an. Trainer Philipp Petriesas muss zwar auf zwei Spieler verzichten, dafür kehren zwei Routiniers zurück.