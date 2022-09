Beim Büdelsdorfer TSV fungierte „Patsche“ Möller lange als spielender Trainer. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Handball-Oberliga der Männer Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg statt BTSV: Darum hat „Patsche“ Möller den Verein gewechselt Von Björn Carstens | 16.09.2022, 08:00 Uhr

Mit Handball aufhören oder noch einmal angreifen? Der 32-Jährige stand im Sommer am Scheideweg - und schloss sich dem Oberligisten an. Am Freitag (16. September) empfängt die HSG im ersten Heimspiel der Saison den TSV Kronshagen.