Handball-Oberliga der Frauen Nach dem Dämpfer gegen Tarp: HSG FONA holt zwei wichtige Punkte beim HC Treia/Jübek Von Jan Haller | 15.10.2023, 14:36 Uhr Auch von zwei Gegenspielerinnen nicht zu stoppen: FONAs Elisa Schütz erzielte insgesamt acht Tore. Foto: Jürgen Sieg

In der ersten Halbzeit hat das Team von Trainer Timm Tappe Probleme in der Abwehr. Doch in der Kabine findet der FONA-Coach offenbar die richtigen Worte. Eine Spielerin überragt dann nach dem Wiederanpfiff.