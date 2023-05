Die Schützlinge von Trainer Thies Schmalfeld durften beschwingt in den 1. Mai tanzen. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Handball-Oberliga Klassenerhalt geschafft: Auch die Frauen der HSG Eider Harde haben allen Grund zum Feiern Von Jan Haller | 01.05.2023, 14:45 Uhr

Während den Männer der Aufstieg in der 3. Liga gelang, löste das Team von Trainer Thies Schmlafeld mit einem 27:23 beim TSV Ellerbek das Ticket für eine weitere Saison in der Oberliga. Am Anfang ist Eider Harde aber noch nervös.