Handball-Oberliga der Frauen Die größte Veränderung bei der HSG Eider Harde gibt es auf der Trainerbank Von Joachim Hobke | 05.09.2023, 15:27 Uhr Zum Auftakt empfängt die HSG Eider Harde um Sofie Stolley (schwarzes Trikot) den Titelfavoriten Preetzer TSV. Foto: Joachim Hobke

In vier Jahren hat Thies Schmalfeld das Team von der Landesliga in die Oberliga geführt. Nun hat er das Zepter weitergegeben. Sein Nachfolger will den erfolgreichen Weg fortsetzen. Ziel bleibt aber weiterhin der Klassenerhalt.