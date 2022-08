Mit neuem Trainerteam in die Saison: Bei der HSG FONA haben jetzt Timo Piontek (hinten, 1. von links), Lone Kurbjuhn (hinten, 2. von links) und Jannick Clausen (hinten, rechts) das Sagen. Foto: Sarina Heinen up-down up-down Handball-Oberliga der Frauen HG OKT, HSG FONA oder HSG Eider Harde - wer ist Rendsburgs Nr. 1? Von Joachim Hobke | 31.08.2022, 11:39 Uhr

Am Samstag (3. September) startet die Handball-Oberliga der Frauen in die neue Saison. Und gleich am 1. Spieltag lockt ein Derby.