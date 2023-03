Durchsetzungsvermögen ist von FONAs Sofia Epp (grünes Trikot) auch gegen den TSV Ellerbek gefragt. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Handball-Oberliga der Frauen Kampf um Platz 3: HSG FONA will TSV Ellerbek auf Distanz halten Von Joachim Hobke | 09.03.2023, 15:48 Uhr

Das Team von Lone Kurbjuhn peilt im Heimspiel in der Abstiegsrunde am Samstag (11. März, 19 Uhr) zwei Punkte gegen die Rand-Hamburgerinnen an. Die Vorbereitungen werden allerdings etwas gestört.