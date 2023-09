Handball-Oberliga der Frauen HSG FONA will das Glück im Kampf um den Klassenerhalt nicht erneut strapazieren Von Joachim Hobke | 06.09.2023, 13:59 Uhr Mit dem neuen Trainer Timm Tappe (hintere Reihe rechts) geht die HSG FONA in die Spielzeit 23/24. Foto: Emanuel Urban up-down up-down

Mit der Partie beim Titelfavoriten TSV Altenholz startet das Team von Neu-Coach Timm Tappe am Samstag (9. September) in die Spielzeit 23/24. Auch die beiden darauffolgenden Spiele haben es in sich.