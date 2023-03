Sicher vom Siebenmeterstrich: FONAs Lisan Walter verwandelte alle sechs Strafwürfe. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Handball-Oberliga der Frauen HSG Eider Harde und HSG FONA feiern wichtige Siege - aber das Rechnen geht weiter Von Joachim Hobke | 12.03.2023, 13:44 Uhr

Während das Team von Trainer Thies Schmalfeld mit dem 28:25 bei Slesvig IF die Tabellenführung in der Abstiegsrunde übernahm, festigte der Lokalrivale mit einem 32:17 über den TSV Ellerbek seinen dritten Rang. Doch reicht dieser Platz am Ende auch zum Ligaverbleib?