Wenn was ging, dann über sie: Ann Kathrin Griese (am Ball) von der HSG Gettorf/Osdorf zeigt ein verbissenes Gesicht und will mit aller Macht Carina Luth (re.) von der HSG Holstein Kiel/Kronshagen II aus dem Weg räumen. Griese gelangen sieben Tore.

Foto: Markus Schinke