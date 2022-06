Sebastian Glowalla (am Ball) und sein Eckernförder MTV werden am Sonnabend, 11. Juni, im letzten Spiel der Saison IF Stern Flensburg empfangen. Fest steht, dass der EMTV als Meister auf den Landesligaaufstieg verzichtet FOTO: Klaus-Dieter Tüxen Handball-Kreisoberliga Nord Meister Eckernförder MTV verzichtet auf den Aufstieg in die Landesliga Von Klaus-Dieter Tüxen und Stefan Gerken | 10.06.2022, 09:19 Uhr

Ein letztes Mal wird der frisch gebackene Meister der Handball-Kreisoberliga Nordsee+Nord in dieser Saison den Ball werfen. Am Sonnabend, 11. Juni, ist IF Stern Flensburg in der Wulfsteerthalle in Eckernförde zu Gast.