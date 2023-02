Hannes Grunwald fiebert einem Einsatz gegen den TSV Plön entgegen, bei dem er seine Stärke bei Gegenstößen ausspielen will. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Hannes Grunwald kehrt ins Team zurück Der Kapitän der HSG Holsteinische Schweiz ist wieder an Deck Von Harald Klipp | 02.02.2023, 18:38 Uhr

Der Kapitän kommt zurück. Wenn die HSG Holsteinische Schweiz am Freitag, den 3. Februar um 20 Uhr in der Eutiner Sieverthalle den TSV Plön empfängt, ist Hannes Grunwald dabei. Er ist nach einem Muskelfaserriss in der Wade wieder fit.