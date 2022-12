Lasse Behrmann (am Ball) vom MTV Dänischenhagen hat sich im Heimspiel gegen die HSG Eider Harde am kreis durchgetankt. Die Gegenspieler Thorben Feige (li.), Oke Petersen (hi.) und Steffen Oeltjen können beim Wurf des Dänischenhageners nur noch zusehen.

Foto: Markus Schinke up-down up-down