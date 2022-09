Es wird wieder geflogen: Lukas Paul Krull (am Ball) vom MTV Dänischenhagen zeigte mit seinem Team im ersten Saisonspiel vor einer guten Kulisse in der Hans-Bernd-Halle eine starke Leistung. Hier können Marc Stockfleth und Ole Huß (re.) vom HC Treia/Jübek II nur zusehen. Foto: Markus Schinke up-down up-down Handball-Landesliga Aufstieg – der zweite Versuch: MTV Dänischenhagen gelingt Traumstart in der Nord-Staffel Von Stefan Gerken | 19.09.2022, 17:32 Uhr

Nachdem es in der Vorsaison in der Süd-Staffel der Landesliga knapp nicht zum Aufstieg in die SH-Liga reichte, will MTV-Trainer Tim Kreft nun erneut angreifen. Durch den Wechsel in den Norden gibt es viele unbekannte Gegner, doch er Anfang ist schon mal gemacht: Mit 35:26 wurde der HC Treia/Jübek II aus der Halle geschossen.