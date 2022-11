Die Mannschaft des Eckernförder MTV gab die Punkte gegen Spitzenreiter HSG Jörl-Doppeleiche Viöl kampflos ab, da alle vier Torhüter am Samstag, 19. November gefehlt hätten. Der Gegner stellte dem EMTV in vier Monaten keinen einzigen Ausweichtermin in Aussicht.

Foto: Julius Thietje