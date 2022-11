Die Mannschaft des Eckernförder MTV durfte zurecht ausgelassen nach dem Heimsieg über den TSV Sieverstedt II jubeln, denn die Hausherren zeigten eine sehr gute Leistung, vor allem in der Abwehr. Foto: Privat up-down up-down Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee Eckernförder MTV mit starker Abwehr gegen einen keinesfalls enttäuschenden Viertletzten Von Stefan Gerken | 14.11.2022, 18:04 Uhr

Der TSV Sieverstedt II steht in der Tabelle zwar weit unten, doch die Gäste zeigten in der Wulfsteerthalle eine gute Leistung, bissen sich aber an einem noch besseren Eckernförder MTV die Zähne aus. Es war der fünfte Saisonsieg des EMTV, der damit erster Verfolger der HSG Jörl-Doppeleiche Viöl bleibt.