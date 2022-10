Jost Andreas (am Ball) erzielt hier beim letzten Aufeinandertreffen mit der HSG SZOWW II in der Wulfsteerthalle eines seiner Tore. Samstag, 29. Oktober, hat der Eckernförder MTV den selben Gegner wieder zu Gast. Und Andreas wird sich sputen müssen, um pünktlich zum Anwurf in der Halle zu sein. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Handball im Altkreis Eckernförde Darum wird das Heimspiel des EMTV für einen Spieler sehr sicher mit Krämpfen enden Von Klaus-Dieter Tüxen und Stefan Gerken | 27.10.2022, 15:32 Uhr

Nach einem Monat ohne Pflichtspiel darf der Eckernförder MTV in der Kreisoberliga Nord+Nordsee mal wieder ran und empfängt am Samstag, 29. Oktober, im Spitzenspiel des Zweiten gegen den Vierten die HSG SZOWW II in der Wulfsteerthalle. Top-Torschütze Jost Andreas ist an diesem Tag ganz besonders gefordert.