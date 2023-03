Mehr als 32.000 Follower hat ein Westerrönfelder Spieler bei Tok Tok. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Handball-Oberliga der Männer Dieser Tik Tok-Star hat sich bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/RD ins Rampenlicht geworfen Von Björn Carstens | 03.03.2023, 16:17 Uhr

Im Heimspiel gegen den THW Kiel II am Sonntag (5. März, 16.45 Uhr) peilt das Team von Philipp Pertiesas den dritten Sieg in Folge an. Der HSG-Coach setzt dabei auch wieder auf einen 21-Jährigen, der erst seit dem Januar fest zum Kader gehört.