Würde am Saisonende gerne den Ligaverbleib mit seiner Mannschaft feiern: Dirk Schlegel. Foto: Torge Meyer up-down up-down Handball-Oberliga der Frauen FONA-Coach Dirk Schlegel: „Der Klassenerhalt ist nicht unmöglich“ Von Joachim Hobke | 24.02.2023, 16:41 Uhr

In ihrem ersten Spiel der Abstiegsrunde muss die HSG am Samstag (25. Februar) zu Slesvig IF. Der Abstand zu den führenden Teams ist groß, doch der Trainer verbreitet Zuversicht und nennt die Gründe.