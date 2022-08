Die HG OKT um Henrik Koberg (rotes Trikot) überließ der SG Bordesholm/Brügge um Johannes Thiesfeld den Turniersieg. FOTO: Joachim Hobke up-down up-down Handball So bewertet OKT-Coach Christian Eichstädt Platz 3 beim „Sidi-Cup“ Von Joachim Hobke | 16.08.2022, 15:27 Uhr

Beim Vorbereitungsturnier in Owschlag sind zwei Ligakonkurrenten besser. Zum Saisonstart in der SH-Liga am 10. September empfängt der Aufsteiger den TuS Aumühle-Wohltorf.