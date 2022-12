Einsatz fraglich: FONAs Denise Schütt (grün-weißes Trikot) plagt sich seit dem Spiel gegen den AMTV Hamburg mit einer Sprunggelenksblessur herum. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Handball-Oberliga der Frauen Das erwartet Dirk Schlegel bei seinem Debüt als Trainer der HSG FONA von seinem Team Von Joachim Hobke | 09.12.2022, 15:13 Uhr

Am Sonntag (11. Dezember, 16 Uhr) geht es zum HT Norderstedt. Aufgrund des Modus in der Frauen-Oberliga kann sich FONA dort sogar eine Niederlage erlauben. Für die anderen beiden Rendsburger Teams gilt das in ihren Spielen nicht.