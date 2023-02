Mit sieben Toren war Celina Kortum erfolgreichste Werferin bei der HSG Eider Harde. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Handball-Oberliga der Frauen HSG Eider Harde macht es gegen Kiel/Kronshagen unnötig spannend Von Joachim Hobke | 18.02.2023, 11:17 Uhr

Das Schmalfeld-Team startet mit einem 32:29 in die Abstiegsrunde der Handball-Oberliga der Frauen. Nach einer Neun-Tore-Führung geht der Rhythmus verloren und der Sieg gerät am Ende noch einmal in Gefahr.