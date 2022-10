Nach dem Sieg in Flensburg weiter die Nummer 1 der Liga: die HSG Eider Harde um Jannik Oettershagen (weißes Trikot). Foto: www.speedphotos.de up-down up-down Handball-Oberliga der Männer HSG Eider Harde wird beim Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt ihrer Favoritenrolle gerecht Von Jörn Saemann | 01.10.2022, 12:27 Uhr

Das Team von Trainer Matthias Hinrichsen feiert mit dem 33:25 den vierten Sieg in Folge. Am Montag (3. Oktober) geht es in eigener Halle gegen den FC St. Pauli.