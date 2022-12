Das letzte Spiel des Jahres bestreiten die Handballer des Eckernförder MTV in der Wulfsteerthalle gegen den TSV Lindewitt. Die Temperaturen in der Halle werden ungewohnt kühl sein. Foto: Julius Thietje up-down up-down Handball-Kreisoberliga Darum erwartet den Eckernförder MTV und TSV Lindewitt eine frostige Atmosphäre Von Stefan Gerken | 09.12.2022, 16:04 Uhr

Das letzte Heimspiel der EMTV-Handballer findet unter widrigen Bedingungen am Samstag, 10. Dezember, in der Wulfsteerthalle statt. „Cool bleiben“ dürfte kein Problem werden, denn in der Sporthalle wird es beim Anwurf um 17 Uhr wohl keine 15 Grad warm sein.