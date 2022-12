Moritz Riesen (li.) vom Eckernförder MTV erzielte Mitte der zweiten Hälfte drei Tore in Folge von der Linksaußenposition und sorgte mit dem zwischenzeitlichen 18:12 für die Vorentscheidung beim Heimsieg des EMTV. Der starke Lindewitter Torwart Steffen Niklas Mau ist machtlos. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Handball-Kreisoberliga Eckernförder MTV stellt zum Jahresabschluss ein erfolgreiches Abwehrbollwerk Von Stefan Gerken | 11.12.2022, 12:53 Uhr

Der EMTV tat sich 40 Minuten im Angriff schwer und warf Lindewitts Torwart aus allen Lagen warm. Doch in der Deckung packten die Hausherren kompromisslos zu und spielten die Gäste so müde. Am Ende konnten die Eckernförder trotz eisiger Halle noch ein kleines Torfeuerwerk zünden.