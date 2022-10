Im fünften Spiel feierten die Eider Harder um Max Dumke bereits den vierten Sieg. Foto: Joachim Hobke (Archiv) up-down up-down Jugendhandball-Bundesliga Jänickes Matchplan geht auf: HSG Eider Harde gewinnt 40:30 beim HC Bremen Von Björn Carstens | 16.10.2022, 14:24 Uhr

Die Gäste überzeugen in allen Mannschaftsteilen und dürfen weiter vom Einzug in die Meisterrunde träumen. Am kommenden Freitag (21. Oktober) wartet auf Eider Harde nun ein Vier-Punkte-Spiel.