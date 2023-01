Vollen Einsatz werden die Jugendfußballer an diesem Wochenende beim 27. Markant-Cup des Eckernförder SV im Schulzentrum Süd zeigen. Nach der Corona-Zwangspause sind in der D- und E-Jugend insgesamt 36 Mannschaften dabei. Foto: Dirk Vetter up-down up-down 27. Markant-Cup des Eckernförder SV Eines der größten Turniere in SH kehrt nach Corona-Pause mit namhaften Teilnehmern zurück Von Stefan Gerken | 27.01.2023, 09:32 Uhr

Der 27. Markant-Cup des ESV wird an diesem Wochenende, 28. und 29. Januar, in jeweils allen drei Hallen des Eckernförder Schulzentrums ausgetragen. Den Anfang macht die D-Jugend, am Sonntag folgt die E-Jugend. Auch die Titelverteidiger aus dem Jahr 2020 sind mit dabei.