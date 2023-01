Geschickt lässt Leon Knittel (re.) vom Eckernförder SV einen Futsaler von PTSK/Holstein aussteigen. Der ESV stellte am Dienstagabend zwei Teams und garantierte so allen Spielern Einsatzzeit vor dem Hallenmasters. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Hallenfußball So hat sich der Eckernförder SV für das Hallenmasters warmgeschossen Von Stefan Gerken | 03.01.2023, 23:25 Uhr

Genau nach den Regeln, die am Samstag, 7. Januar, auch beim Hallenmasters gelten, hat der Eckernförder SV am Dienstagabend ein Trainingsturnier bestritten. Auch eine Videoanalyse vom Hallenturnier in Flensburg stand auf dem Programm von Trainer Maik Haberlag.